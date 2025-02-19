İran'da gensoru krizi! Talep kabul edildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclisin bugünkü açık oturumunda Ekonomi Bakanı Himmeti hakkında sunulan gensoru önergesi 91 milletvekilinin imzasıyla kabul edildi.

Bundan sonraki süreçte Himmeti'nin 10 gün içerisinde Meclise gelerek hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapması gerekiyor.

Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Nadıri, Himmeti'nin azil süreciyle ilgili Mecliste ilk oturumun 2 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

İran'da son haftalarda döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görüldü. Buna göre dolar ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşmıştı.

Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Mecliste bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'in de görevden alınacağına dair haberler ülke medyasında yer bulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Merkez Bankası'nı ziyaret ederek, Ferzin'in görevden alınacağına dair iddiaları reddetmişti.

