İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da gerilim had safhada! Hamaney talimat verdi
Dünya

İran'da gerilim had safhada! Hamaney talimat verdi

ABD medyasına yansıyan habere göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda kıdemli yardımcılarına nasıl hareket edeceklerine dair talimatlar verdi.

IHA22 Şubat 2026 Pazar 15:10 - Güncelleme:
İran'da gerilim had safhada! Hamaney talimat verdi
ABONE OL

ABD'nin muhtemel saldırı tehdidi, İran'ı alarma geçirdi. ABD'li The New York Times gazetesinin haberine göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

The New York Times'a göre, Hamaney'in talimatları muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsıyor. Haberde, Hamaney'in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği ve iletişim kesilirse veya kendisi öldürülürse karar alma yetkisini kendisine çok yakın isimlere devrettiği bildirildi.

LARİCANİ İDDİASI

Haberde ayrıca, Hamaney'in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında sadık yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi merkezi bir yönetim rolüne yükselterek fiilen devlet işlerinin başına geçirdiği iddia edildi. ABD'li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani'nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi. Laricani'nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. Laricani'nin Yüksek Lider'in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney'in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

İRAN, SİLAHLI KUVVETLERİNİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRDİ

Habere göre İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi; füzeleri Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırdı ve muhtemel bir çatışmaya hazırlık için askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Kamuoyuna yönelik açıklamalarda Hamaney, herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt verileceğini belirterek meydan okuyan bir ton takındı.

  • İran lideri
  • ABD saldırıları
  • Hamaney talimatları

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.