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İran'da gerilim tırmanıyor! Ve Hamaney ilk kez konuştu

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, onlarca kente yayılan eylemlerle ilgili ilk kez konuştu. Akaryakıta yapılan zammı savunan Hamaney, eylemler için ise devrim karşıtı İran düşmanlarını işaret ederek, onları suçladı. Hamaney, güvenlik güçlerini de görevlerini yapmaya çağırdı.

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Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere, onlarca kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi. Konuyla ilgili ilk kez ve çok sert konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, akaryakıta zam kararının uzman görüşleri doğrultusunda alındığını belirterek "güvenlik güçlerini görevlerini yapmaya" çağırdı.
 
RUHANİ ZAMMI SAVUNMUŞTU
 
Haber7'de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti. Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.
 
HAMANEY İLK KEZ KONUŞTU
 
Zam ve protestolar sonrası sessiz olan olan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün ilk kez konuştu. Hamaney yapılan zamma destek verdiğini açıkladı. İran devlet televizyonunda yer alan son dakika açıklamalarına göre, Hamaney şunları kaydetti:
 
"Bazı insanlar şüphesiz bu karardan endişe duyuyorlar... Ama sabotaj ve kundaklama eylemleri bizim halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Devrim karşıtı İran düşmanları, her zaman sabotaj ve güvenlik ihlallerini destekledi. Bugün de bunu yapmaya devam ediyorlar."
 
Öte yandan Hamaney, akaryakıt zammının uzman görüşlere dayandığını söyleyerek desteklenmesi çağrısı yaptı. Güvenlik güçlerine de "görevlerini yerine getirmeye" davet etti.
 
ÖFKE ÇOK YÜKSEK: HAMANEY'İN POSTERLERİ ATEŞE VERİLDİ
 
Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini sert bir biçimde gösteriyor. Tahran'da benzine zam yapılmasını protesto eden göstericiler yolları kapattı. Bir grup ise, ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi. Bazı göstericilerin, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.
 
İNTERNETE KISITLAMA
 
İran'da devam eden ve büyüyen protestoların sosyal medyada desteklenmesi ve protestocuların sosyal medyadan haberleşmesi, gerçekleri öğrenmesi üzerine Tahran yönetiminin internet erişimine kısıtlama getirdiği belirtildi.
 
OKULLAR TATİL EDİLDİ
 
Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.
 
İÇİŞLERİ BAKANI UYARDI
 
İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır." dedi.
 
SOKAKLAR ATEŞE VERİLMİŞ, MERKEZ BANKASI BİNASI YAKILMIŞTI
 
İran'daki gösterilerde halk sokaklara indi. Gece ve gündüz aralıksız 10'dan fazla kentte devam eden eylemlerde sokaklar ateşe verildi. Huzistan eyaletinin Behbahan kentinde yer alan İran Merkez Bankası binası da yakılmıştı.

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