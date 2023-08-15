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Dünya

İran'da Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazı faaliyete geçti

İran, Basra Körfezi sularındaki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazından doğal gaz akışının başladığını bildirdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 15:50 - Güncelleme:
İran'da Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazı faaliyete geçti
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İran Petrol Bakanlığı'na ait internet sitesi SHANA'ya göre Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hocestemehr, Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hocestemehr, "İranlı şirketlerin çalışmalarıyla bugün Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazından doğal gaz akışı başladı. "dedi.

İranlı yetkili, dört katmandan üretim yapma kabiliyetine sahip Güney Pars'ın 11. fazının İran'ın en uçtaki sınır fazı olduğunu ifade ederek söz konusu tesisin gelecek günlerde resmi törenle açılacağını kaydetti.

Güney Pars'ın 11. fazındaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeden günlük 56 milyon metreküp doğal gaz çıkartılması planlanıyor.

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