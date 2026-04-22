  • İran'da günlük yaşam büyük ölçüde normal seyrinde
İran'da günlük yaşam büyük ölçüde normal seyrinde

İran'ın başkenti Tahran'da akşam saatlerinde ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken gündüzleri ise günlük yaşam savaş öncesi dönemde olduğu gibi devam ediyor.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 14:56
Tahran'da, İran ile ABD arasında varılan ve daha sonra ABD tarafından tek taraflı uzatılan ateşkesin ardından günlük yaşam büyük ölçüde normal seyrinde.

Şehir, savaş öncesi yoğunluğuna yeniden kavuşurken, insanların işlerinin başına döndüğü ve özellikle mesai saatlerinin ardından trafikte yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler de yeniden doldu; kafeler de eski canlı günlerine döndü.

Sokakların yeniden eski canlılığına kavuşmasıyla birlikte ticaretin de hareketlendiği kentte, seyyar satıcıların önünde oluşan kalabalıklar dikkati çekiyor.

Talegani Caddesi'nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan eski ABD Büyükelçiliği binasının karşısına asılan, ABD'ye yönelik mesajlar içeren afişler ise kentteki siyasi atmosferin hala canlı olduğunu gösteriyor.

Söz konusu afişlerde, ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombası, siyahilere yönelik ırkçı saldırılar, Yemen'deki rolü, Basra Körfezi'nde gözaltına alınan ABD askerleri, Afganistan işgali ve Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik girişimlere ilişkin görseller de yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

