İran'da halk Dışişleri Bakanı Zarif'i protesto etti

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 22:36 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:37

Meşhed'deki Dışişleri Bakanlığı ofisi önünde bir araya gelen ve kendilerine Direniş Cephesi Öğrencileri adını veren muhafazakar bir grup ABD, İsrail ve Dışişleri Bakanı Zarif aleyhine sloganlar attı.

Dışişleri Bakanı Zarif'in, mart ayında gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve yayımlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında "Rusya'yı nükleer anlaşmayı engellemeye çalışmakla" suçlamış ve Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmişti. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve "istifa" çağrıları yapılmıştı.