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Dünya

İran'da hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybediyor

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AA29 Kasım 2024 Cuma 19:28 - Güncelleme:
İran'da hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybediyor
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Sağlık Bakanı Zaferkendi, katıldığı bir program sonrası ülkedeki hava kirliliğine ilişkin bilgi verdi.

Zaferkendi, "İstatistiklere göre, her yıl 40 bine yakın kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor. Hava kirliliğinin ülkeye maliyeti de yaklaşık 12 milyar dolar. Bu durum da bu sorunu çözmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

ASTIM VE AKCİĞER RAHATSIZLIKLARINI TETİKLİYOR

İranlı Bakan, hava kirliliğinin özellikle çocuklarda astım ve akciğer rahatsızlıklarının görülmesine de neden olduğunu ifade etti.

Zaferkendi, söz konusu verinin doğrudan ya da dolaylı ölümleri gösterip göstermediğine ilişkin ise detay vermedi.

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