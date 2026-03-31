Dünya

İran'da HMÖ mensubu 2 kişi idam edildi

İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) adına terör eylemleri düzenledikleri gerekçesiyle idama mahkum edilen Babek Alipur ve Puya Gobadi'nin cezaları infaz edildi. Yargıtay tarafından onanan idam kararları bu sabah uygulamaya konuldu.

AA31 Mart 2026 Salı 10:07
İran'da güvenlik güçlerinin uzun süredir takip ettiği iki Halkın Mücahitleri Örgütü mensubunun idam cezaları infaz edildi. Roketatar kullanarak hassas merkezlere ve kamuya açık alanlara saldırı düzenlemekle suçlanan iki ismin yargılama süreci, ülke gündeminde geniş yer bulmuştu. İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı, infazın bu sabah gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) yönlendirmesiyle terör eylemleri düzenlemek suçlamasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezaları infaz edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, ülkede çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmekle suçlanan Babek Alipur ve Puya Gobadi adlı HMÖ mensubu 2 kişi idam edildi.

Haberde, söz konusu 2 kişinin "çok sayıda terör eylemi gerçekleştirmek, HMÖ terör örgütünün lideriyle iletişim halindeyken, ülkenin güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla hassas merkezlere ve kamuya açık yerlere roketatar kullanarak saldırılar düzenlemek" suçlamasıyla yargılandığı ifade edildi.

Sanıkların idam cezasına çarptırıldığı, kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezalarının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ'NÜN KURULUŞU VE TERÖR LİSTESİ SÜRECİ

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte İran yönetimiyle ayrıştı.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Lideri Mesud Recevi'nin 2003'te kaybolmasından bu yana örgütü, karısı Meryem Recevi yönetiyor.

