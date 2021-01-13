İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2021 Çarşamba / 29 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,419
  • EURO
    9,0716
  • ALTIN
    443.981
  • BIST100
    1565.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikaste uğradı
Dünya

İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikaste uğradı

İran'ın başkenti Tahran'ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:52
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Demavend Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Taki Takizade, "Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi'nin aracına dün akşam yerel saatle 21.00 sularında Tahran'ın doğusundaki Germabserd yolunda uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi." dedi.

İranlı Başsavcı, saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mirzakerimi'nin ağır yaraları nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Takizade, saldırganların kimlik tespitine ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.