İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikaste uğradı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Demavend Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Taki Takizade, "Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi'nin aracına dün akşam yerel saatle 21.00 sularında Tahran'ın doğusundaki Germabserd yolunda uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi." dedi.
İranlı Başsavcı, saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mirzakerimi'nin ağır yaraları nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.
Takizade, saldırganların kimlik tespitine ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.