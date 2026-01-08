İSTANBUL 17°C / 3°C
8 Ocak 2026 Perşembe
Dünya

İran'da kanlı saldırı: Polis cinayetini Ceyşul Adl üstlendi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumluluğunu, rejim muhalifi Ceyşul Adl örgütü üstlendi.

8 Ocak 2026 Perşembe 00:01
İran'da kanlı saldırı: Polis cinayetini Ceyşul Adl üstlendi
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Ceyşul Adl örgütü sosyal medyada yayımladığı bir bildiride, Mahmud Hakikat isim polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini duyurdu.

İranşehr Emniyet Müdürlüğü, polis memuru Hakikat'ın, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'ın terör örgütü ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı özellikle ülkenin güneydoğu bölgesinde silahlı mücadele veriyor.

  • iran polis memuru
  • iran suikast
  • Ceyşul Adl

