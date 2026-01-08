İran'da kanlı saldırı: Polis cinayetini Ceyşul Adl üstlendi

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Ceyşul Adl örgütü sosyal medyada yayımladığı bir bildiride, Mahmud Hakikat isim polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini duyurdu.
İranşehr Emniyet Müdürlüğü, polis memuru Hakikat'ın, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İran'ın terör örgütü ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı özellikle ülkenin güneydoğu bölgesinde silahlı mücadele veriyor.