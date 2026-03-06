İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

İran'da kayıp komutan krizi: ''Casusluktan idam edildi'' iddiası

BAE merkezli The National haber portalı, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin casusluk suçlamasıyla idam edildiğini iddia etti. Öte yandan İran tarafından iddiaları yalanlayan bir açıklama gelmedi. Bu sessizlik Kaani'nin İsrail casusu olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

İBRAHİM IŞIK6 Mart 2026 Cuma 14:12
İran'da kayıp komutan krizi: ''Casusluktan idam edildi'' iddiası
BAE merkezli The National haber portalı, İran'ın önemli istihbarat isimlerinden İsmail Kaani'nin casusluk suçlamasıyla idam edildiğini iddia etti. Portal, bu bilgiyi doğrulanmış kaynaklara dayandırdığını belirtti. İranlı yetkililer ise şu ana kadar iddialarla ilgili herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı.

DEFALARCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İsmail Kaani, kariyeri boyunca birçok suikast girişiminden sağ kurtuldu. İddialara göre ABD ve İsrail'in düzenlediği bombardımanlar sırasında İran'ın dini lideri Hamaney'in yanında bulunuyordu ancak bu saldırılardan da hayatta kalmayı başardı.

2024 yılında İsrail'in Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların ardından Kaani birkaç kez kamuoyunun gözünden kayboldu. Her seferinde bir süre sonra yeniden ortaya çıkarak varlığını gösterdi.

TAHRAN'DAN GELEN SESSİZLİK DİKKAT ÇEKİYOR

İranlı yetkililer, The National'ın ortaya attığı bu ağır iddialar karşısında sessizliğini koruyor. Resmi makamlardan ne bir doğrulama ne de bir yalanlama geldi.

Bu suskunluk, uluslararası kamuoyunda iddiaların ciddiyetine dair soru işaretlerini daha da büyütüyor. Konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve Tahran'dan gelecek olası bir açıklamanın beklentileri şekillendireceği değerlendiriliyor.

