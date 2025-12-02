İSTANBUL 15°C / 7°C
Dünya

İran'da kısas uygulanarak eşini öldüren adam infaz edildi

İran'ın Simnan eyaletinde, eşini öldürme suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen adamın cezası halkın önünde infaz edildi.

AA2 Aralık 2025 Salı 11:59 - Güncelleme:
İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ekberi, "Eşini boğarak kasten öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe verilen kısas cezası, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde halkın önünde infaz edildi." dedi.

İranlı yetkili, 2020 yılında yaşanan olayın bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını, uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu adamın eşini kasten öldürdüğünün ortaya çıktığını ifade etti.

