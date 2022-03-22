İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8204
  • EURO
    16,3618
  • ALTIN
    919.746
  • BIST100
    2173.03
Dünya

İran'da kışlada dehşet

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı donanma kışlasında görevli bir asker, henüz bilinmeyen bir nedenle dört silah arkadaşını vurdu.

AA22 Mart 2022 Salı 15:45 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:45
ABONE OL

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, olay dün Buşehr eyaletindeki Deylem kentinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı İkinci Bölge Komutanlığında yaşandı.

Donanma kışlasında görev yapan bir asker, dört silah arkadaşını ateş açarak öldürdü.

Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumundan yapılan açıklamada ise, cinayetin ardından görev yaptığı kışlayı terk eden katil zanlısının kaçarken yerel halktan bir kişiyi rehin aldığı ve bu sayede kaçmayı başardığı ifade edildi.

Zanlının daha sonra bölgede yapılan geniş çaplı ve hava destekli operasyon sonucunda yakalanarak tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, zanlının silah arkadaşlarını neden öldürdüğünün henüz bilinmediği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan İran medyasında, katil zanlısının cinayetleri izne çıkmasına izin verilmediği için işlediğine dair iddialar yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.