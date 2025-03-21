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Dünya

İran'da korkutan deprem! Natanz'daki nükleer tesise ilişkin açıklama

İran, İsfahan eyaletine bağlı Natanz ilçesinde bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden ilçede yer alan nükleer tesisin etkilenmediğini duyurdu.

AA21 Mart 2025 Cuma 22:23 - Güncelleme:
İran'da korkutan deprem! Natanz'daki nükleer tesise ilişkin açıklama
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İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi konuya ilişkin açıklamasında, "Natanz bölgesinde meydana gelen depremler, bu bölgede bulunan nükleer tesisleri etkilemedi." dedi.

Kemalvendi, "Natanz'daki nükleer tesis, çok daha büyük şiddetteki depremlerin bile onu etkilemeyeceği şekilde inşa edilmiştir." diye konuştu.

7 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezine ev sahipliği yapan Natanz bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Daha sonra en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Can kaybının olmadığı depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılarda 16. yüzyıla ait tarihi Natanz Kervansarayı'nın giriş kapısının tamamen yıkıldığı ve bazı konutlarda da hasar meydana geldiği bildirilmişti.

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