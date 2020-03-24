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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.

AA24 Mart 2020 Salı 12:50 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:50
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