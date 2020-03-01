İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı
Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

AA01 Mart 2020 Pazar14:05 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 15:02

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 385 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söyledi.

Virüs vakalarının arttığını ve eyaletlerin genelinde durumun ciddi olduğunu dile getiren Cihanpur, vatandaşlardan yolculuk yapmamalarını ve özellikle kuzeydeki Gilan ve Mazenderan eyaletlerine gitmemelerini istedi.

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 75 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti
Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu
SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi
Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Türkiye'den savunmada önemli adım
Türkiye'den savunmada önemli adım

Türkiye'den savunmada önemli adım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.