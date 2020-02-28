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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 34'e, vaka sayısı 388'e çıktı.

AA28 Şubat 2020 Cuma14:06 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:06

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143 artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini söyledi.

Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti.

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.

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