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Dünya

İran'da koronavirüs paniği: 1 kişi daha öldü, 10 yeni vaka tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi12:16 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:16

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

HALK PANİK İÇİNDE

Bugün itibari ile İran'da 5; dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle halk da panik içinde. Başkent Tahran'da da insanların maskelerle dolaştığı görülüyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

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