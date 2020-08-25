İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3875
  • EURO
    8,7454
  • ALTIN
    457.176
  • BIST100
    1107.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da koronavirüsten 125 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İran'da koronavirüsten 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 125 artarak 20 bin 901'e yükseldi.

AA25 Ağustos 2020 Salı 13:06 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:06
ABONE OL

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 213 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 901'e, vaka sayısının da 363 bin 363'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 313 bin 58'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 88 bin 313 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.