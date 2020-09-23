İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6886
  • EURO
    9,0086
  • ALTIN
    466.987
  • BIST100
    1103.61
Dünya

İran'da koronavirüsten 184 ölüm daha

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 24 bin 840 oldu.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:18
ABONE OL

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 24 bin 840'a, vaka sayısının da 432 bin 798'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 3 bin 948'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, sağlığına kavuşanların sayısının da 365 bin 846'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 828 bin 330 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.