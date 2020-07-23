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Dünya

İran'da koronavirüsten 221 ölüm daha

İran'da koronavirüs nedeniyle 221 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 15 bin 74 oldu.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:43
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 15 bin 74'e, vaka sayısının da 284 bin 34'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 667'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 247 bin 230 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 254 bin 123 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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