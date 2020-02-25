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Dünya

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

25 Şubat 2020 Salı09:30 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

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