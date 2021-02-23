İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0517
  • EURO
    8,5711
  • ALTIN
    410.221
  • BIST100
    1525.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı
Dünya

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 59 bin 663'e yükseldi.

AA23 Şubat 2021 Salı 16:06 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:06
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 782'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 663'e, vaka sayısının da 1 milyon 590 bin 605'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 358 bin 541'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 559 bin 96 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari son olarak, ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 52 şehrin "turuncu", 217 şehrin "sarı" ve 168 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.