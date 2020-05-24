İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 417'ye yükseldi
Dünya

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 417'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 7 bin 417'ye yükseldi.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 13:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 13:24
ABONE OL

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, telefonla devlet televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 135 bin 701 olduğunu belirtti.

İran'ın 31 eyaletinin birçoğunda vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 13 eyalette Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 105 bin 801'e ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 800 bin 519 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

Pakistan'da feci olay! Yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.