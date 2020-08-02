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Dünya

İran'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 17 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 208 artarak 17 bin 190'a yükseldi.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 13:34 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 13:34
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 685 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 190'a, vaka sayısının 309 bin 437'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 89'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 268 bin 102'ye ulaştığının bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 508 bin 418 olduğunu kaydetti.

Önceki günlerde 15 olarak açıklanan yüksek riskli eyaletlerin sayısını 2 olarak aktaran Lari, yalnızca Mazenderan ve Loristan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirtti.

Sözcü Lari, Kum kentinin de "riskli bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.



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