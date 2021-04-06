İran'da Kovid-19'dan 174 ölüm daha

AA 06 Nisan 2021 Salı 13:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 13:02

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 430 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 369'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 963 bin 394'e çıktığını aktaran Lari, 174 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 506 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 138'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 667 bin 79'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 256 bin 820 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 88 şehrin "kırmızı", 139 şehrin "turuncu", 198 şehrin "sarı" ve 23 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.