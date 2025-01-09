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Dünya

İran'da kriz çıkartacak gelişme! İsviçre vatandaşı gözaltı merkezinde intihar etti

İran'da “casusluk suçlamasıyla” gözaltına alınan bir “İsviçre vatandaşının” Simanan eyaletindeki gözaltı merkezinde intihar ettiği bildirildi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
İran'da kriz çıkartacak gelişme! İsviçre vatandaşı gözaltı merkezinde intihar etti
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İran Yargı Erkine yakınlığıyla bilinen Mizan Online Haber Ajansına göre, Simnan Eyaleti Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin açılamada bulundu.

Ekberi, "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan "İsviçre vatandaşının" bugün sabah saatlerinde Simnan Cezaevindeki gözaltı merkezinde intihar ettiğini söyledi.

"DOSYASI SORUŞTURULUYORDU"

İsviçre vatandaşı şahsın "güvenlik birimleri tarafından casusluk suçundan" gözaltına alındığını aktaran Ekberi, "Bununla ilgili belge ve deliller de mevcut olup, dosyası soruşturuluyordu." ifadelerini kullandı

Ekberi, söz konusu İsviçre vatandaşının Simnan Cezaevinde başka biriyle gözaltında tutulduğunu, sabah saatlerinde aynı hücreyi paylaştığı kişiden kendisine yiyecek bir şeyler almasını istediğini belirtti.

YALNIZ KALDIĞI ZAMANDA İNTİHAR ETTİ

İranlı yetkili, "Bu tutuklu, hücrede yalnız kaldığı zamandan istifade ederek intihar ediyor." dedi.

Hapishane görevlilerinin "İsviçre vatandaşını kurtarmak için hemen müdahale ettiğini" söyleyen Ekberi, ancak "çabaların sonuç vermediğini" aktardı.

Ekberi, şahsın bulunduğu olay mahalline dair tüm delil ve belgelerin incelendiğini, bunlara göre olayın açık bir şekilde intihar oluğunu ifade etti.

Söz konusu İsviçre vatandaşının adı ve ne zaman gözaltına alındığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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