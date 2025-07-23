İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4513
  • EURO
    47,6821
  • ALTIN
    4407.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da kriz derinleşiyor! Başkentin taşınması gündemde: Bu şekilde devam etme imkanımız yok
Dünya

İran'da kriz derinleşiyor! Başkentin taşınması gündemde: Bu şekilde devam etme imkanımız yok

İran'da su krizi başkent Tahran'ın taşınmasını yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini ifade etti.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
İran'da kriz derinleşiyor! Başkentin taşınması gündemde: Bu şekilde devam etme imkanımız yok
ABONE OL

Tahran'da reformist kanadın çatı kuruluşu Reform Cephesi üyelerini kabul ettiği toplantıda konuşan Pezeşkiyan, Tahran'daki su krizine değindi.

Bu yüzden Tahran'ın bugün tatil edildiğini anlatan Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi aşamadadır. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve eğer böyle devam ederse halka su sağlayamayacağız." dedi.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETME İMKANIMIZ YOK"

Başkentin Tahran'dan taşınması görüşünü yeniden dile getiren Pezeşkiyan, "Ben daha önce başkenti taşımamız gerektiğini söylemiştim. Bazıları beni eleştirmişti ancak bu şekilde devam etme imkanımız yok." ifadelerini kullandı.

İran'da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düştüğü bildirilmişti. Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden 20 Temmuz'da yapılan açıklamada, Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısında bulunularak, halka tasarruf çağrısı yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.