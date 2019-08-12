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İran'da Kurban Bayramı bugün kutlanmaya başlandı

Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.

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Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.

Ebu Turabi ayrıca ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeler de kullandı.

İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor. Ülkede Ramazan Bayramı namazlarını genel olarak ülke lideri Ali Hamaney kıldırıyor.

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