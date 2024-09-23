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Dünya

İran'da maden faciası! Can kaybı yükseldi

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
İran'da maden faciası! Can kaybı yükseldi
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İran devlet televizyonuna konuşan Güney Horasan Valisi Cevad Kanaat, Tebes ilçesindeki Madencu Kömür Ocağı'nda dün gece meydana gelen kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kanaat, "Madencu Kömür Ocağı'ndaki ölü sayısı 38'e yükseldi. Mahsur kalan 14 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, madendeki gazın arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, dün yaptığı açıklamada son olarak ölü sayısının 34'e yükseldiğini açıklamıştı.

  • İran
  • Güney Horasan
  • metan patlaması

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