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Dünya

İran'da ''metan gazı'' faciası!

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

AA22 Eylül 2024 Pazar 08:40 - Güncelleme:
İran'da ''metan gazı'' faciası!
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ahundi, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 34'e yükseldi. Mahsur kalan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için madendeki gazı boşaltma işleminin sürdüğünü kaydetti.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, patlamada 28 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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