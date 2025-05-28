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Dünya

İran'da ''Mossad adına casusluk yapan'' şüpheli idam edildi

İran, İsrail adına çalışmakla suçlanarak idama mahkum edilen kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
İran'da ''Mossad adına casusluk yapan'' şüpheli idam edildi
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İran yargısına ait Mizan Haber Ajansına göre, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan Pedram Medeni, "Mossad adına casusluk yapmak", "gizli bilgileri güvenli bir iletişim sistemi aracılığıyla bir Mossad görevlisine iletmek", "Brüksel'deki İsrail büyükelçiliğini ziyaret etmek" ve "casusluk faaliyetleri doğrultusunda İsrail'e seyahat etmekle" suçlandı.

Yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilen Medeni hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezası infaz edildi.

Pedram Medeni, yaklaşık 6 yıl önce İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Devrim Mahkemesi tarafından "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.

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