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Dünya

İran'da Mossad ajanı idam edildi

İran'da, “Mossad'ın üst düzey casusu olmak” ve 'İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Albay Seyyad Hodayi'nin Tahran'da suikastla öldürülmesine operasyonel ve teknik destek sağlamakla' suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 11:34 - Güncelleme:
İran'da Mossad ajanı idam edildi
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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsrail'e casuslukla suçlanan İran vatandaşı Muhsin Lengernişin bu sabah idam edildi.

Lengernişin'in, "İsrail ile işbirliği ve Mossad'a casusluk yapmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" suçlarından yargılandığı belirtildi.

Tüm yargılama süreçlerinin ardından Lengernişin hakkında verilen idam kararının yüksek mahkemece onaylandığı kaydedilen haberde, mahkum hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

ALBAY SEYYAD HODAYİ SUİKASTI

Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi 2022 yılının mayıs ayında Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı.

Motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu aracında oturan İranlı albay başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.

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