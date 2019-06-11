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İran'da muhafazakar basından Alman bakana Nazi benzetmesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın muhafazakar 'Cevan' gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı gamalı haçlı kol bandı takan ve Nazi selamı veren karikatürüyle tasvir etti.

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İran'ın muhafazakar basın kuruluşları Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın dünkü Tahran ziyaretinde "ABD'ye karşı nükleer anlaşmayı korumaktan yoksun tutumunu" eleştirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Cevan" gazetesi, ziyaretle ilgili manşetinden verdiği haberde, Alman bakanı gamalı haçlı kol bandı takan ve Nazi selamı veren bir karikatürle tasvir etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Tahran'daki açıklamalarını eleştiren gazete, "Avrupa elçisinin faşist beklentileri" başlığını atarak şunları yazdı:

"Nazizm ve faşizmin kokuşmuş artıkları, tarihin en zayıf günlerini geçiren Avrupa'da kendilerini gösterdi. Avrupa, elçisini ABD'nin izni olmadan nükleer anlaşmayı uygulayamayacağını ancak İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasını kabul etmeyeceklerini söylemek için İran'a gönderdi. Bu açıklamaları yapacaksa neden İran'a geldi?"

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden "Keyhan" da Maas'ın Tahran'ın savunma kapasitesi konusundaki endişelerini dile getirdiğini ancak Almanya'nın 1980-88 arasında gerçekleşen İran-Irak savaşı sırasında Almanya'nın Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yönetimine kitle imha silahları tedarik ettiğini yazdı.

Gazete haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın savunma kapasitesi hakkında endişelerinizi dile getirmek yerine İran halkından özür dilemenin ve politikalarınızı gözden geçirmenizin daha iyi olacağını düşünmüyor musunuz?"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dün Tahran'ı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Maas, Zarif'le görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayı korumaya çalışacaklarını ve Tahran'ın bölgesel nüfuzu konusunda görüşmeler yapmak istediklerini söylemişti.

Zarif ise ABD ve Avrupa'nın söz konusu anlaşmayı yerine getirmeden başka bir müzakereye geçilemeyeceğini ve bölgedeki istikrarsızlığın sebebinin ABD olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu. İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX, ocak ayında kurulmasına rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle hala faaliyete başlamadı.

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde Washington'un yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu açıklamıştı.

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