AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:35 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:35

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 11'inci dönem 1'inci yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf, Tahran Milletvekili muhafazakar Mustafa Mirselim ve Kazirun Milletvekili Feridun Abbasi aday oldu.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 267 oyun 230'unu alan Kalibaf kazandı. Mirselim 12 ve Abbasi 17 alırken 8 oy geçersiz sayıldı.

İran'da muhafazakarlar, şubat ayında düzenlenen milletvekili seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmıştı. Reformistler, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin adaylıklarını reddetmesi nedeniyle seçimleri protesto etmiş, başkent Tahran'da seçime katılım oranı yüzde 20 seviyelerine düşmüştü.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda bir yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

- MUHAMMED BAKIR KALİBAF KİMDİR?



1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemul Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.

9 Temmuz 1999 tarihinde Tahran Üniversitesi'ndeki reformist öğrencilerin rejim aleyhine düzenledikleri protestoya sert tepki gösteren askerlerin, dönemin cumhurbaşkanı reformist siyasetçi Muhammed Hatemi'ye tehdit içeren mektubuna imza attı.

Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2017 yılları arasında Tahran Belediye Başkanlığı makamında bulundu. Ülke lideri Ali Hamaney, Kalibaf'ı 2017 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atadı. Aynı yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Kalibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine, "Devrim cephesi ve değerlerini korumak için Reisi lehine adaylıktan çekiliyorum." açıklamasıyla adaylıktan çekildi.