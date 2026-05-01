  • İran'da mühimmat imha sırasında patlama: 14 asker hayatını kaybetti
İran'da mühimmat imha sırasında patlama: 14 asker hayatını kaybetti

İran'da ABD-İsrail saldırıları sonrası kalan patlamamış mühimmatların imhası sırasında meydana gelen patlamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel birimden 14 kişi yaşamını yitirdi.

İran'da, ABD-İsrail saldırıları sırasında atılan patlamamış mühimmatların imha edilmesine yönelik çalışmalar sırasında meydana gelen patlamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı özel birimden 14 kişi hayatını kaybetti.

İran'da, ABD-İsrail'in saldırıları sırasında ülkeye atılan ancak patlamamış olan mühimmatların imha edilmesine getirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, ülkenin Zencan eyaletinde bir patlama meydana geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, patlama sonucunda bölgedeki patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirmekle görevli olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı özel birimden 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İranlı kaynaklar, patlamamış mühimmatların yaklaşık bin 200 hektarlık tarım arazisi için risk oluşturduğunu kaydetti.

