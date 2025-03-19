İran'da Nevruz Bayramı öncesi yaşanan kazalarda 87 kişi öldü

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Polisi Trafik Daire Başkanı Ahmed Keremiesed, Nevruz Bayramı öncesi yaşanan trafik olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Keremiesed, "Son dört günde meydana gelen trafik kazalarında 87 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 75 kişi de yaralandı." dedi.

Kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiğini kaydeden İranlı yetkili, yola çıkan sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul ediliyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanan ülkede halkın geneli yaklaşık 2 haftalık tatile çıkıyor. Aile ziyaretleri ve gezilerin gerçekleştiği bu günlerde, şehirler arası yollarda yoğunluğun artması nedeniyle trafik kazalarında artış gözleniyor.