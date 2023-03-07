İran'da okullarda toplu zehirlenme vakaları sürerken öğretmenler gösteri düzenledi

İran Öğretmen Sendikalarının başkent Tahran'daki Meclis binasının önünde ve ülke genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri karşısında eylem yapılması çağrısının ardından bazı kentlerde öğretmenler gösteri düzenledi.



Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Kerec, Tahran, Lahican, Meşhed, Senendec, Ahvaz ve Şiraz gibi kentlerde düzenlenen protestolarda öğretmenler, okullardaki zehirlenmeler nedeniyle yetkilileri protesto etti.

Görüntülerde, slogan atan öğretmenlere bazı kentlerde güvenlik güçlerinin müdahale ettiği görüldü.

Tahran'daki görüntülerde ise Meclis çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.



- 41 ÖĞRENCİ DAHA HASTANELERE KALDIRILDI

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, bugün de ülkedeki kaynağı belirsiz toplu zehirlenme vakaları devam etti.



Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde zehirlenme belirtileri gösteren 41 öğrencinin daha hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

- İRAN'DAKİ OKULLARDA TOPLU ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine dün yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, dünkü açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.