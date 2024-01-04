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Dünya

İran'da olağanüstü toplantı

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili olağanüstü toplantı düzenleyen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin 'saldırının faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının hızlandırılmasına ilişkin kararlar aldığı' bildirildi.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
İran'da olağanüstü toplantı
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İran devlet televizyonunun haberine göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki bombalı terör saldırılarını ele almak üzere Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantıda sunulan istihbarat ve güvenlik raporlarının incelendiği ve saldırının faillerinin, planlayıcılarının ve destekçilerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının hızlandırılmasına ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Saldırılarda son açıklamaya göre 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.

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