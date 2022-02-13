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Dünya

İran'da Omicron varyantına yakalanan bir aylık bebek hayatını kaybetti

İran'ın Fars eyaletinde Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan bir bebek hayatını kaybetti.

AA13 Şubat 2022 Pazar 16:05 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 16:17
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletinde yer alan Laristan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının bölgede hızla yayılmasından endişe edildiği belirtildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Behzad Rızayi, "Salgında 6. dalga nedeniyle bu hafta hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 41 artış oldu." bilgisini verdi.

Açıklamada, İmam Rıza Hastanesinde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tedavi gören henüz bir aylık bebeğin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 133 bin 718 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e ulaştı.

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