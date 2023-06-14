İran'da önde gelen bir din adamını öldüren sanık, idama mahkum edildi

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Mazenderan Yargısı Başkanı Hüccetulislam Ekberi, Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani'ye yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili davada, kararın açıklandığını belirtti.

Saldırının faili olarak yargılanan sanığın mahkemede "kasten cinayet" suçlamasıyla kısas cezasına çarptırıldığını aktaran Ekberi, sanığın kimliğini açıklamadı.

İran'da ülke liderini seçen, denetleyen ve azledebilen bir kurum olarak bilinen Uzmanlar Meclisi'nin Üyesi Ayetullah Abbas Ali Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.