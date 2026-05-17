İran'da otobüs faciası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

İran devlet televizyonunun haberine göre, Aseluye-Kengan seferini yapan yolcu otobüsü Siraf Köprüsü yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Her yıl yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanımı ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.