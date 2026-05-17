  • İran'da otobüs faciası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
Dünya

İran'da otobüs faciası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Kengan kentinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 10:41
İran devlet televizyonunun haberine göre, Aseluye-Kengan seferini yapan yolcu otobüsü Siraf Köprüsü yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Her yıl yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanımı ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

  • Bender Kengan kaza
  • otobüs devrilmesi
  • İran haber

