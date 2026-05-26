İran'da peş peşe patlama sesleri

İran'ın güneyinde yer alan liman kentlerinden peş peşe patlama sesleri yükseldi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta duyulan patlamaların ardından Sirik ve Cask bölgelerinden de benzer sesler rapor edildi. Patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki gerilim dikkat çekici boyutlara ulaştı.

BENDER ABBAS'IN ARDINDAN SİRİK VE CASK'TAN DA PATLAMA HABERİ

