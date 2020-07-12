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Dünya

İran'da peş peşe patlama ve yangınlar! Çarpıcı iddia: İsrail'in parmağı var

İran'ın Huzistan eyaletindeki Tundgoyan Petrokimya Fabrikasında yangın çıktı. Yangının ülkede son haftalarda peş peşe meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman yangınlarının ardından gelmesi dikkat çekti. İranlı yetkililerin Natanz Nükleer Tesisi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapmaması da oalylarda İsrail parmağının olduğu iddialarına neden oluyor.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 17:38 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:41
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TAHRAN (AA) - İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletindeki Tundgoyan Petrokimya Fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Mahşehr ilçesinde bulunan Tundgoyan Petrokimya Fabrikasında sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı.

Fabrikanın Halkla İlişkiler Müdürü Hamid Kiyayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, itfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangında can kaybının yaşanmadığı ve fabrikanın faaliyetine devam ettiği aktarıldı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor. Son olarak geçen hafta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması olayda İsrail parmağının olduğu iddialarına neden olmuştu.

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