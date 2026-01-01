İran'da polis karakoluna saldırı 3 kişi öldü

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, yerel saatle 18.00 sularında, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında bir grup polis karakoluna saldırdı.

Söz konusu kişilerin silahlarla polis karakoluna girmesiyle çatışmanın çıktığı ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Diğer yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaletinde bir atölyede patlayıcı maddeler ürettiği tespit edilen "eğitimli ve organize" 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık'ta ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 30 Aralık'ta Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,"Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulunmuştu. Pezeşkiyan, halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını belirtmişti.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık'ta 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı. 1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.