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Dünya

İran'da reformist siyasetçi Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 08:19 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 08:19
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mihralizade, 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğine dair mektubunu İçişleri Bakanlığına sundu.

Mihralizade'nin reformistlere yakınlığıyla bilinen diğer aday Abdunnasır Himmeti lehine çekildiği öne sürülüyor.

Seçimlere eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani'nin katılması bekleniyor.

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