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Dünya

İran'da rejim muhalifi gazeteciye 6 yıl hapis

İran'da rejim aleyhine toplantı ve propaganda yapmakla suçlanan gazeteci Keyvan Samimi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 14:47 - Güncelleme:
İran'da rejim muhalifi gazeteciye 6 yıl hapis
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Samimi'nin avukatı Mustafa Nili, sosyal medya hesabından müvekkilinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Nili, "Tahran Devrim Mahkemesi, Keyvan Samimi'yi rejim aleyhine toplantı düzenlemekten 5 yıl, rejim aleyhine propaganda yapmaktan da bir yıl hapse mahkum etti." ifadelerini kullandı.

Reformistlerin önde gelen yayın organlarından İran-i Ferda dergisi editörü Keyvan Samimi, ülke dışındaki rejim karşıtı gruplarla bağlantı kurduğu gerekçesiyle 24 Nisan'da tutuklanmıştı.

75 yaşındaki Samimi, 2019'da da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "yasa dışı toplantıya katılma ve ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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