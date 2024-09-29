İran'da sahte içki can aldı: 4 ölü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Muhammed Taki Aşubi, metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme belirtileri taşıyan 20 kişinin eyaletteki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Alkol zehirlenmesi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Aşubi, tedavisi devam eden hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğunu ve bir kısmının da zehirlenmenin şiddetinin azaltılması için diyalize bağlandığını ifade etti.



Alkolün yasak olduğu İran'da genellikle ev yapımı ya da kaçak içki tüketiliyor. İçki yapımında bazen etil alkol yerine daha ucuz olduğu için metil alkol kullanıldığı ve bunun da ölümlere ve görme kayıplarına yol açacak zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor.

