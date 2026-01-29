İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

İran'da savaş alarmı: Yeni sığınaklar inşa edilecek

İran'ın başkenti Tahran'da, 'savaş ihtimaline karşı' halkın korunmasına yönelik sığınak inşası ve tehlike sirenleri sisteminin kurulması planlanıyor.

29 Ocak 2026 Perşembe 16:01
İran'da savaş alarmı: Yeni sığınaklar inşa edilecek
ABONE OL

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahran Belediye Başkanı Zakani, "12 günlük (İsrail'le) savaşın ardından bu konuda planlama yaptık. Otopark-sığınak modeli üzerinden bir imkan oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece halk, yıl boyunca yeraltı otoparkları ve diğer yeraltı imkânlarından yararlanabilecek, herhangi bir tehlike anında bunları sığınak olarak kullanabilecektir." dedi.

Kentsel sığınak projelerinin öncü nitelikte olduğunu savunan Zakani, şu ana kadar iki noktanın belirlendiğini ancak hedefin ilerleyen yıllarda tüm mahallelerde "otopark-sığınaklar" kurmak olduğunu dile getirdi.

İranlı yetkili, bu kapsamda metro hatlarının mevcut kapasitesinden de yararlanılmasının planlandığını ifade ederek, gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve halkın bu hizmetten faydalanabilmesi için uygun koşulların oluşturulduğunu kaydetti.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Yapılan karşılıkla açıklamalarla İran-ABD arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını günden güne arttırması dikkati çekiyor.

