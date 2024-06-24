İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8923
  • EURO
    35,3097
  • ALTIN
    2459.52
  • BIST100
    10773.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da seçim anketinde Pezeşkiyan öne çıktı!
Dünya

İran'da seçim anketinde Pezeşkiyan öne çıktı!

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan adaylardan reformist Mesud Pezeşkiyan'ın yükselişe geçerek yüzde 24,4'le ilk sırada, oylarında gerileme gözlenen muhafazakar Said Celili'nin yüzde 24'le ikinci ve bir diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf'ın ise yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
İran'da seçim anketinde Pezeşkiyan öne çıktı!
ABONE OL

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 22-23 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4057 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 24,4'ü oylarında artış gözlenen reformistlerin adayı eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'a, yüzde 24'ü ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti.

Daha önceki anketlerin bir çoğunda ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Ali Rıza Zakani yüzde 1,7 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,7'de kaldı.

Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 43,9'u kesinlikle sandığa gideceklerini, yüzde 7,7'si büyük olasılıkla katılacaklarını, yüzde 14,8'i bu konuda henüz karar vermediklerini açıkladı.

Ankete katılanlardan yüzde 5,7'si sandığa gitmelerinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 27,9'u hiç bir şekilde oy kullanmayacaklarını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.